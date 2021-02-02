إحباط مخطط "إيراني" لاستهداف سفارة إسرائيلية في أفريقيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت إسرائيل النقاب عن إحباط مخطط إيراني لارتكاب اعتداء إرهابي ضد إحدى سفاراتها في شرق أفريقيا.

وقالت الهيئة العامة للبث الإسرائيلي إنه "تم الكشف عن إحباط مخطط إيراني لارتكاب اعتداء إرهابي ضد سفارة إسرائيل في إحدى الدول الواقعة شرق أفريقيا (دون أن تسمها)، الشهر الماضي".

ونقلت الهيئة، عن مصادر أمنية غربية على اطلاع بتفاصيل هذا المخطط، لم تسمها، أن "إيران أرسلت إلى هذه الدولة الأفريقية عملاء بعضهم مواطنون فرنسيون يحملون الجنسية الإيرانية بهدف جمع معلومات عن سفارات إسرائيل في الولايات المتحدة ودول أخرى، تمهيدا لاستهدافها لاحقًا".

وفي إطار إحباط هذا المخطط، ذكرت الهيئة أنه جرى "اعتقال عدد من هؤلاء العملاء بعضهم في الدولة الأفريقية وآخرون في دول مختلفة".

ووفق مصادر أمنية ودبلوماسية غربية فإن "ايران وضعت هذا المخطط انتقاما لاغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني والعالم النووي البارز محسن فخري زادة (كلاهما قتلا العام الماضي)".

وكان انفجار وقع قبل أيام قرب السفارة الإسرائيلية في نيودلهي بالهند، دون وقوع إصابات بشرية، وتحدثت مصادر إسرائيلية عن وقوف إيران خلف الحادث.