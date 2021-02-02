الجيش اليمني يحرر مناطق جديدة في باقم

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-02

متابعات الخليج 365 - الرياض

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نفّذت قوات الجيش اليمني أمس هجومًا نوعيًا على مناطق تمركز عناصر مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بمركز مديرية باقم بمحافظة صعدة شمال اليمن.

وقال قائد اللواء الخامس حرس حدود العميد محمد الباهلي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إن قوات الجيش الوطني تمكنت من السيطرة على “تبة أبو علي” الواقعة في مدخل مركز مديرية باقم بعد اشتباكات عنيفة أسفرت عن قتل وجرح عدد من عناصر المليشيا.

تفجير ألغام وعبوات ناسفة

وأمس أعلن الجيش اليمني تفجير خمسة آلاف لغم أرضي وعبوة ناسفة زرعتها ميليشيا الحوثي الإرهابية، في محافظة حجة شمال غربي اليمن.

وأوضحت مصادر عسكرية أن هذه الكمية اُنتُزِعت خلال العامين الماضيين من مديريات ميدي وحيران وعبس وحرض بعد أن زرعتها مليشيا الحوثي بشكل عشوائي في الطرقات ومنازل المدنيين ومزارعهم.

براميل مفخخة بالمنازل

وتنوعت الألغام التي جرى إتلافها بين ألغام مضادة للعربات وألغام فردية وعبوات ناسفة مختلفة الحجم، إضافة إلى متفجرات زرعها الحوثيون في براميل مياه ووضعوها داخل منازل السكان في مدينة حرض بحسب وكالة الأنباء اليمنية الحكومية.

وزرعت ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، آلاف الألغام الأرضية والعبوات الناسفة في الأحياء السكنية والطرق العامة، وفي مختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها، ما تسبَّب بسقوط مئات الضحايا من المدنيين، أغلبهم نساء وأطفال.



