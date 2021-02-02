التقاعد: صرف 83 مليار ريال معاشات العام الماضي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-02

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد، صرف أكثر من 83 مليار ريال عبارة عن معاشات تقاعدية خلال العام الماضي 2020.

وأوضحت المؤسسة في نشرتها الإحصائية للربع الرابع من العام الماضي، أن إجمالي المستفيدين المستمرين بالصرف يبلغ نحو 526 ألف مستفيد، فيما يبلغ عدد المتقاعدين المتوفين أكثر من 205 آلاف.

وكشفت عن ارتفاع نسبة المستفيدات من المعاش حيث بلغت نحو 78.9% بعدد 414.5 ألف مستفيدة، مقابل نسبة 21.1% للذكور بعدد 111 ألف مستفيد.

وأشارت المؤسسة العامة للتقاعد إلى أن نسبة العسكريين المستفيدين من المعاش التقاعدي بلغت 50.8% بأكثر من 267 ألف مستفيد، مقابل نسبة 49.2% للمدنيين الذين بلغ عددهم نحو 258.7 ألف مستفيد.

يذكر أن مؤسسة التقاعد أعلنت في وقت سابق، إيداع المعاش التقاعدي عن شهر يناير 2021 داعية المستفيدين إلى مراجعة حساباتهم البنكية للتأكد من الإيداع والتواصل معها حال واجهتهم مشكلة في الإيداع.

التقاعد تحمي بيانات المستفيدين

يذكر أن المؤسسة العامة للتقاعد كانت قد أبرمت مذكرة تفاهم مع شركة أبحاث وتطوير الأعمال التجارية T2 يتم بموجبها تقديم الخدمات والمنتجات السحابية المحلية لصالح المؤسسة، وذلك حرصاً على توفير مستويات عالية من الخصوصية والأمان لبيانات العملاء.

وتضمنت مذكرة التفاهم تقديم نظام إبراق وهو أحد المنتجات الوطنية، الذي طور من خلال أحد الشركات السعودية الرائدة في مجال تقنية المعلومات ، ويعد “ابراق” تطبيقاً للتراسل الفوري الداعم للتواصل النصي، والمكالمات الصوتية والفيديو، وإدارة المهام وتبادل الوسائط المتعددة والوثائق، ويعتبر أحد أهم الوسائل التي تساهم في تفعيل العمل الديناميكي ويوفر وسيلة تواصل أساسية بين الموظفين داخل المنظومة، خصوصاً في ظل الحرب المعلوماتية العالمية كون النظام يوفر الحلول الأمنية المناسبة كما يؤمن مستويات عالية من الخصوصية والأمان مع حفاظه على الاعتمادية والمرونة في نفس الوقت.

حماية الوثائق المتبادلة

وتعتزم مؤسسة التقاعد استخدام المنتج لمنسوبيها من الموظفين والموظفات وكذلك مع عملائها من الجهات الحكومية والخاصة وذلك للتواصل وتبادل المحادثات والمكالمات والوسائط المتعددة والوثائق بطريقة آمنة ومضمونة ومحفوظة داخلياً.

تجدر الإشارة إلى أن المؤسسة العامة للتقاعد وفي خطتها للتحول الرقمي أولت اهتماماً بدعم المنتجات الوطنية عبر عقد الشراكات الاستراتيجية معها كبديل للتقنيات العالمية، من بينها: منتج “ابراق” الذي يعد بديلاً استراتيجياً لبعض التطبيقات العالمية والتي قد تمثل تهديداً بالغاً على خصوصية البيانات.