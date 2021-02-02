فاينانشال تايمز: الرياض مركز أعمال إقليمي مهيمن

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-02

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

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قالت صحيفة فايننشال تايمز إن السعودية تمكنت من جذب مجموعة من الشركات المتعددة الجنسيات لتأسيس مقر إقليمي لها في الرياض، وهو ما سيجعل العاصمة بمثابة مركز أعمال إقليمي مهمين.

ورصد التقرير موافقة 24 شركة حتى الآن على تأسيس مقر لها في الرياض، ويأتي ذلك كجزء من خطة رؤية 2030 التي تهدف إلى جذب الاستثمارات الخارجية وتنويع الإيرادات بعيدًا عن النفط.

وقال رئيس الهيئة الملكية لمدينة الرياض، فهد الرشيد، إنه من بين الشركات التي ستنشئ مقارًا إقليمية: المجموعة الهندسية الأمريكية بكتل، وشركة الفنادق الهندية أويو.

خطوة في طريق الإصلاحات الاقتصادية الطموحة

وتابع التقرير: يمثل إعلان الشركات متعددة الجنسيات الموافقة على تأسيس مقر لها في العاصمة السعودية خطوة نجاح أخرى على طريق الإصلاحات الاقتصادية الطموحة التي خطها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

طبيعة الاقتصاد السعودي

ولفت التقرير إلى أنه في حين كانت تميل الشركات العالمية لفتح مقارها الإقليمية في عواصم عربية أخرى، إلا أنهم باتوا يأخذون في الحسبان، على نحو متزايد، الطبيعة الضخمة للاقتصاد السعودي داخل المنطقة، وبالطبع فإن موافقة بعض من أكبر الشركات العالمية مثل قوقل وعلي بابا وأمازون، على وجودهم في المملكة كان من شأنه أن يعزز موافقة الشركات الأخرى أيضًا على التواجد.

وقال سام بلاتيس، الرئيس السابق للعلاقات الحكومية الخليجية لشركة قوقل والذي يقدم الآن المشورة لشركات التكنولوجيا بشأن دخول السوق: تخيل الاقتصاد الرقمي في الشرق الأوسط بعد 10 سنوات في المستقبل، أيًا كان المسار الذي تعتقد أن الاقتصاد السعودي سيتخذه، ستظل البلاد تتمتع بأكبر اقتصاد عربي، وهو الأمر الذي ينظر إليه أي مستثمر.

أبرز الشركات التي أعلنت فتح مقار لها في الرياض

وقال تقرير فايننشال تايمز: فازت بيكتل Bechtel مؤخرًا بعقد تصميم وإدارة أحد أكبر مشاريع البنية التحتية وذلك في مدينة ذا لاين، كما سينتقل العديد من كبار المسؤولين التنفيذيين في أويو Oyo إلى المقر الإقليمي الجديد في حي الملك عبد الله المالي بالرياض، وهو مجمع أعمال ضخم يضم 59 برجًا في شمال المدينة، بالإضافة أيضًا إلى سلسلة المقاهي الكندية تيم هورتنز التي أعلنت كذلك نقل مقرها الإقليمي إلى العاصمة السعودية.

وقالت شركة 500 Startups، وهي شركة أمريكية لرأس المال الاستثماري، إن افتتاح مقرها الإقليمي في الرياض يعكس نمو تدفق الصفقات وحجمها على مدى السنوات القليلة الماضية حيث تلعب التكنولوجيا دورًا محوريًا بشكل متزايد في نمو ريادة الأعمال في المملكة.

كما أكدت شركة سيمنز موبيليتي أنها ستنشئ مقرًا رئيسيًا في المملكة للانخراط في مشاريع النقل المستقبلية.

ويأتي ما سبق ضمن خطط ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتحويل الرياض إلى واحدة من أكبر عشرة اقتصادات في العالم، بحسب ما كشف في لقائه مع السيناتور ماتيو رينزي رئيس الوزراء الإيطالي السابق، على هامش الدورة الرابعة لمبادرة مستقبل الاستثمار.

