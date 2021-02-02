طلاب وطالبات شرق أحد رفيدة محرومون من دخول منصة مدرستي!

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-02

متابعات الخليج 365 - فهد القحطاني - أحد رفيدة

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حرم ضعف الإنترنت طلاب وطالبات شرق أحد رفيدة من الدخول إلى منصة مدرستي لمباشرة العملية التعليمية.

محرومون من دخول منصة مدرستي:

وناشد عدد من الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم الجهات المسؤولة عن شبكات الاتصال والإنترنت والمعنية لحل معاناتهم المتكررة من ضعف الإنترنت وانقطاعه وغياب الشبكة وانعدامها في عدة أحياء شرق محافظة أحد رفيدة؛ مما تسبب لهم في عدم قدرتهم في مواصلة الدراسة يوميًّا وعدم تمكنهم من دخول منصة مدرستي ومتابعة دروسهم اليومية.

مطالب سابقة:

ويأتي هذا في ظل صمت الجهات المعنية في المحافظة، على الرغم أن الدراسة في أسبوعها الثالث من الفصل الدراسي الثاني، حيث قال أولياء الأمور والطلاب: إن هناك مطالبات سابقة حبيسة الأدراج ولم يتم تحريكها حتى الآن.

وطالبوا بتزويد شرق المحافظة بأبراج الاتصالات وتوصيل الألياف البصرية للمنازل؛ أسوةً بعدة محافظات تمتاز بجميع الخدمات.

