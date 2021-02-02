استعادة وتنشيط التعليم لجيل جائحة كورونا في ندوة بجامعة الملك خالد

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-02

متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها

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يرعى رئيس جامعة الملك خالد، الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، مساء يوم غد الثلاثاء، ندوة بعنوان “استعادة وتنشيط التعليم لجيل جائحة كورونا”، وذلك بتنظيم كلية التربية، عن طريق شبكة الإنترنت، وتستهدف الندوة فئات المجتمع ذات الاهتمام بالتعليم.

فرص التعليم في ظل كورونا:

من جهته، أوضح عميد كلية التربية، الدكتور ثابت آل كحلان، أن محاور الندوة تشمل محور فرص التعليم وتحدياته في ظل جائحة كورونا، والذي سيقدمه الدكتور محمد حسن آل سفران، والثاني يتمحور حول التنمية المستدامة للتعليم في ظل رؤية 2030 للمملكة ودورها في مواجهة اضطرابات التعليم لجيل جائحة كورونا، للدكتور لبنى بنت حسين العجمي، والمحور الثالث عن تحولات التعليم في زمن ما بعد جائحة كورونا للدكتور عبدالرحمن محمد الحارثي، أما المحور الرابع فهو تخطيط التعليم أثناء جائحة كورونا وما بعدها، وستقدمه الدكتورة حنان آل هيضة وكيلة كلية التربية لشطر الطالبات.

التسجيل في الندوة:

ويدير الندوة الدكتور محمد زيدان، وكيل كلية التربية، ويتم التسجيل في الندوة من خلال الرابط التالي هنا وسوف تقوم كلية التربية بمنح شهادات للحضور.

