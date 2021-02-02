هل ستحظى عقبتا ضلع وشعار بازدواجيتها ضمن الـ749 مشروعًا؟

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-02

متابعات الخليج 365 - فهد القحطاني - أبها

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تساءل عدد من سكان منطقة عسير عن نصيب عقبتي ضلع وشعار من ازدواجية الطريق ضمن المشاريع، التي يتم تنفيذها ورُصد لها أكثر من 25 مليون مليار ريال مقسمة على حوالي 749 مشروعًا.

متعثرة أم متأخرة؟

كما تساءل المواطنون، هل تم إدراج العقبتين ضمن تلك المشاريع؟ وهل هي متأخرة أم متعثرة؟ أو لم يتم إدراجها ضمن المشاريع التي بلغ تعثرها بنسبة 33% حسب ما أعلنت إمارة منطقة عسير قبل أيام عبر حسابها الرسمي بموقع توتر، حيث أكدت أنه سيجري العمل على إزالة التعثرات.

أهمية طريقي عقبة ضلع وشعار:

ويعتبر طريقا العقبتين شريان لعاصمة السياحة أبها من الناحيتين الشمالية والغربية، ويأمل أهالي المنطقة وزوارها من السياح والمصطافين في ازدواجيتها في ظل ازدياد عدد السكان وعدد زوار المنطقة في موسمي الشتاء والصيف، والذين يعانون من الزحام المروري الكثيف أثناء النزول والصعود مع العقبتين.

