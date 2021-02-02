شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. «الخثلان» يكشف ما يجب فعله عند نزول المطر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ سعد بن تركي الخثلان، إنه "من السنة عند نزول المطر أن يكشف المسلم عن بعض جسده حتى يصيبه المطر، بأن يكشف عن رأسه أو ذراعيه أو ساقه، أو جميعها، وهذا من السنة خاصة بداية المطر".

ووضح الدكتور سعد الخثلان، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، وعلل النبي ذلك بأن المطر حديث عهد بربه فيتبرك بذلك، لافتًا إلى أنه لا بأس من التبرك بالمطر خاصة عند أول نزوله، حيث كان كثير من السلف يستحبون التبرك بالمطر النازل من السماء.