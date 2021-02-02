شكرا لمتابعة خبر عن "السليمان" يعلق على دعوات عودة إغلاق المطاعم والمقاهي والأسواق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

علق الكاتب والإعلامي خالد السليمان على الدعوات التي تطالب بإغلاق المقاهي والمطاعم والأسواق بسبب عدم التزام بعضها بالإجراءات الاحترازية للحد من فيروس كورونا الجديد.

وأضاف أن هذه الدعوات ستؤدي لمعاقبة الجميع على أخطاء فردية، مؤكداً أن الأجدر أن تشدد الجهات المسؤولة من رقابتها وتضبط المخالفين وتطبق القانون لمعاقبتهم وردعهم.

ولفت إلى أن المطاعم والأسواق والمقاهي المخالفة ليست أماكن خافية على عين الرقيب وكل ما يتطلبه الأمر هو حضور المراقبين وتطبيق القانون لتصل الرسالة إلى الجميع

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ولفت إلى أن هناك الكثير من أفراد المجتمع الملتزمين، وهناك الكثير من المقاهي والمطاعم والأسواق التي تطبق بحزم الإجراءات الاحترازية، لذلك لا معنى لمعاقبتها بسبب أفراد آخرين ومطاعم ومقاهي وأسواق غير ملتزمة بالإجراءات الاحترازية.