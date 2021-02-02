شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. متعافية من السرطان تروي تفاصيل إصابتها بالمرض في سن الطفولة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

روت فتاة متعافية من مرض السرطان قصة إصابتها به ومواجهتها له بمساندة أسرتها الذي أصيبت به بعمر 6 سنوات.

وقالت أسماء العنزي في لقائها ببرنامج "مبادرات المتطوعين" على قناة "الرسالة"، إنها كانت صغيرة ولم تدرك المرض وكان واقع الخبر على أهلها قاسياً، لكنهم قرروا تجاوز المحنة والوقوف بجانبها.

وأضافت أنها كبرت استعوعبت الأمر مع مرور الوقت، وكان يصيبها شيء من اليأس وتشعر بأنها لن تعيش طويلاً.

وتابعت العنزي : آمنت بقضاء الله وقدره حتى تمكنت من التعافي في سن الـ 15، موضحة أن تطوعها لعلاج ومساندة المرضى كان بسبب عدم تلقيها المساندة التي كانت ترغب بها خلال فترة مرضها.

وأشارت إلى أن الأخصائيات اللاتي كن يتابعن علاجها في المستشفى أطلقن عليها لقب "سفيرة محاربي مرضى السرطان" لكثرة زياراتها للمرضى ومساندتهم.