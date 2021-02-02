شكرا لمتابعة خبر عن سوري ضل الطريق وعائلته في صحراء حائل..وشمري ينقذهم من الموت المحقق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حائل (صدى):

ضل مقيم سوري يدعى " أشرف البربور "، وعائلته الطريق في صحراء الشمال بحائل، فيما تمكن الشاب سلطان الشمري ورفاقه من إنقاذهم بعدما تقطعت بهم السبل.

وروى المقيم السوري تفاصيل الواقعة، موضحًا أنه كان في رحلة عمل بجدة وأثناء عودته برفقة عائلته إلى حائل ضل الطريق.

وأشار إلى أنه وجد طريق غير ممهد وبدأ أفراد عائلته يشعرون بالقلق خاصة مع بكاء ابنه الرضيع وترديد طفلته قائلة: " يا بابا ما بدي أموت هون ".

وقال البربور: " طلبت المساعدة من الله عز وجل ثم وجدت مجموعة من الشباب يقودون سيارات دفع رباعي وساعدوني على الخروج من الرمال، وهذه الفزعة ليست غريبة على أولاد شمر ".

ووصف المقيم الشباب بالملائكة وقت أن شاهدهم أثناء قدومهم لمساعدتهم.