شكرا لمتابعة خبر عن عملية حرجة بطبية مكه تنقذ حياة شاب 17 عاما عقب اختراق اسياخ حديدة لجسده والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حسين العلي (صدى):

انقذت العناية الالهية ثم تدخل جراحي عاجل لفريق طبي متخصص من مركز الجراحات التخصصية بمدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة شاب يبلغ ١٧ عاما من العمر عقب سقوطه من سقالة مبنى تحت الانشاء على اسياخ حديدية اخترقت جسده في عملية بالغة الخطورة.

واستقبلت طوارئ المدينة الطبية المصاب بعد تحويله من مستشفى الملك فيصل في حالة حرجة بعد اختراق الاسياخ الحديدية القفص الصدري من تحت الابط الايسر عابرة الرئه الى القلب وخروجها من اعلى البطن ادى الى وجود تجمع دموي حول القلب مع تهتك بالرئة اليسرى وقطع في الحجاب الحاجز.

وباشر الفريق ااطبي من الجراحات التخصصية الحاله وتم اخضاع المصاب للاشعة المقطعية والتي اظهرت نتائجها وجود التجمع الدموي حول القلب وقطع بالحجاب الحاجز وخروج المعده من تجويف البطن الى تجويف الرئه والحجاب الحاجز من الجرح. وقرر الفريق الطبي على وجه السرعة بالتدخل الجراحي العاجل حيث قام اطباء جراحة القلب بقيادة الدكتور عمرو بتفريغ التجمع الدموي حول القلب وتم بعد ذلك تدخل الفريق الجراحي بقيادة الدكتور إيهاب الحسيني بفتح البطن السريع حيث تم رأب القطع بالحجاب الحاجز مع اصلاح لجرح المعده مع رأب لقطع الجرح الخارجي.

وتم نقل المصاب الى العناية المركزة حيث تم متابعة حالته وتلقيه للعلاج حتى استقرت حالته الصحية ونقله الى التنويم حتى تماثل للشفاء وخروجه بصحة وعافية بإشراف رئيس مركز الجراحات التخصصية الدكتور عبدالعزيز الزهراني ومتابعة سير الخطه الجراحية منذ دخول وحتى خروج المصاب.

ويتميز مركز الجراحات التخصصية بالمدينة الطبية في القيام بمثل هذا النوع من العمليات النادره وغيرها الكثير نظير ما تمتلكه المدينة الطبية من كفاءات ذات تأهيل عالي وإمكانات على أحدث مستوى تضاهي مثيلاتها بالعالم بدعم كبير توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين ووزارة الصحة للرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين وزوار بيت الله الحرام وتقديم كل ما من شأنه تسهيل الحصول على خدمة طبية متميزة ذات جودة عالية ضمن رؤية المملكة الطموحة.