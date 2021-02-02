«التأمينات» تكشف إمكانية دفع مبلغ الاشتراك مقدمًا

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أنه يمكن دفع مبلغ الاشتراك في التأمينات مقدَّمًا، مشيرة إلى أن الاستبعاد من التأمينات يتم عن طريق صاحب العمل عند انتهاء علاقة العمل.

وذكرت التأمينات –عبر تويتر- ردًا على استفسار من مواطن بهذا الخصوص: «نعم.. يمكنك سداد مبلغ الاشتراك مقدَّمًا».

وقال المواطن في استفساره: «هل أقدر أن أدفع اشتراكًا مقدمًا لمدة سنة».

من جهة أخرى، أوضحت التأمينات أن الاستبعاد يتم من قِبَلِ صاحب العمل عند انتهاء علاقة العمل، وبحد أقصى اليوم الخامس عشر من الشهر التالي لشهر ترك العمل.

اقرأ أيضًا:

«التأمينات» توضح آلية توزيع معاش المتوفى.. وعائد المستفيد العامل بشركتين

«التأمينات»: لا يمكن تسجيل صاحب المنشأة باعتباره موظفًا