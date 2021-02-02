شؤون الحرمين تطلق برنامجًا لإجابة أسئلة المعتمرين بتقنية الباركود

أطلقت الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية برئاسة شؤون الحرمين، برنامجًا للإجابة عن أسئلة المعتمرين المتعلقة بمناسك العمرة، وذلك عبر تقنية «الباركود»، تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية وسهولة الوصول إلى المعلومة.

وقال مدير إدارة التوجيه والإرشاد الرقمي عبداللطيف آل حسين، إن الهدف من هذه الخدمة تأتي لتمكين الزائر والمعتمر من الإجابة عن استفساراتهم، وذلك لأكثر من أربعين مسألة شرعية بنظام إلكتروني مبسط، وتحقيقًا للإجراءات الاحترازية المعمول بها في المسجد الحرام وساحاته.

وتابع قائلًا : «إن البرنامج يتضمَّنَ مجموعة أدعية مختارة من الكتاب والسنة النبوية، بالإضافة إلى ما يحظر ويكره عند أداء شعيرة العمرة، وعددًا من النصائح لاتباع الإجراءات الاحترازية وذلك لسلامة مرتادي البيت».

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