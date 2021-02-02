عملية ناجحة لاستئصال ورم يزن 7 كجم من رحم مريضة بجازان

نجح فريق طبي بـمستشفى صامطة العام في جازان، من استئصال ورم من رحم مريضة بـحجم 7 كجم.

وذكرت صحة جازان –عبر تويتر- أن المريضة كانت تعاني من آلام في البطن وانتفاخات مع نزف متكرر في الدورة الشهرية. وأنها حضرت للمستشفی وبعد التشخيص و إجراء الفحوصات الطبية اللازمة تبيّن وجود ورم بالرحم.

قام الفريق الطبي الجراحي بإجراء عملية جراحية ناجحة، تم من خلالها استئصال الورم بوزن سبعة كيلوجرامات، وتمت الجراحة دون حدوث أي مضاعفات أو مشكلات صحية وغادرت المريضة المستشفى بعد استقرار وضعها الصحي.

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