أمطار غزيرة وجريان السيول على بعض المناطق.. و«الدفاع المدني» تحذر

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن تأثر عدد من مناطق المملكة، بأمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح نشطة السرعة، متوقعًا تعرّض أجزاء منها إلى أمطار شديدة الغزارة قد تؤدي إلى جريان السيول.

وقال مركز الأرصاد، إنه ابتداء من اليوم الثلاثاء 1442/6/20هـ وحتى السبت الموافق 1442/6/24هـ فإن مناطق «الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة والمنطقة الشرقية والقصيم وتبوك وحائل والحدود الشمالية والجوف» تتأثر بهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح نشطة السرعة.

وأشار إلى احتمالية تعرُّض أجزاء منها إلى أمطار شديدة الغزارة قد تؤدي إلى جريان السيول، فيما ستتأثر مناطق «الباحة وعسير وجازان» بأمطار متوسطة ورياح نشطة.

وأهابت المديرية العامة للدفاع المدني، بالجميع توخي الحيطة من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظاً على سلامتهم.

وأهابت المديرية العامة بالجميع توخي الحيطة من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظاً على سلامتهم.