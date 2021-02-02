أمير عسير يدشن اليوم أول مدرسة لتعليم القيادة للسيدات بالمنطقة

يدشن أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال، مساء اليوم الثلاثاء، أول مدرسة لتعليم قيادة السيارات للسيدات بالمنطقة.

وذكرت إمارة عسير –عبر تويتر- أنه حسب الموعد المحدد، وامتدادًا لما تم الإعلان عنه في التاسع من ديسمبر الماضي: يقوم الأمير تركي بن طلال، بتدشين أول مدرسة «تطوير» لتعليم قيادة المركبات للسيدات في عسير.

وكان أمير عسير استعرض في يوليو الماضي، خلال اجتماعه مع مسؤولي شركة «تطوير» للتعليم القابضة، وشركة «تمكين» لتعليم القيادة، تفاصيل تأخر المشروع ومراحل خطة التنفيذ بحسب الجدول الزمني المُعَدّ له، كما اطلع على المعوّقات التي حالت دون تشغيلها.

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