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أمين العاصمة المقدسة يؤكد على أصحاب المنشآت الالتزام بالطاقة الاستيعابية

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الرياض - محمد عبدالله - وجّه بمضاعفة الجهود للوقاية من «»..

وجّه أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص البلديات الفرعية والمرتبطة بالعاصمة المقدسة بالعمل على تطبيق الإجراءات الاحترازية والتقيد بالإجراءات الوقائية ومضاعفة الجهود للوقاية من فيروس «كورونا» ومنع انتشاره.

وتضمنت التوجيهات إلزام جميع المنشآت التجارية والمراكز التجارية والغذائية ومحال الصحة العامة بمكة المكرمة باتباع الإجراءات الوقائية، إضافةً إلى تنفيذ الحملات التفتيشية والجولات الرقابية المكثفة على المحالّ التجارية والأسواق المركزية ومتابعة تطبيق الاشتراطات الصحية على مدار الساعة.

وأشار إلى متابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس «كورونا» والتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، للسيطرة على الفيروس والحد من آثاره، مؤكدًا استمرار أعمال تنظيف وتعقيم الشوارع الرئيسة والأماكن العامة والحدائق، بالمواد المعقّمة والمنظفات وتطهير الأرضيات والأسطح، لتعزيز الجهود الوقائية والاحترازية.

وأكد على جميع المنشآت بتطبيق الالتزام بالإجراءت الوقائية والتقيُّد بالطاقة الاستيعابية المحددة، وتوفير المعقمات الطبية عند مداخل مراكز البيع، وكذلك قياس درجة الحرارة للعاملين والمتسوقين كافة لضمان سلامة الجميع.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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