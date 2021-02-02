لقاحات كورونا.. العنصرية تحكم تطعيمات البيض والملونين الأمريكان

أظهرت بيانات جديدة أن المواطنين الملونين في الولايات المتحدة، يتلقون جرعات أقل من البيض في الأسابيع الأولى من التطعيم.

وأوضحت البيانات أن معدلات الوفاة بسبب الفيروس بين الأمريكيين من أصول إفريقية وذوي الأصول اللاتينية، تقارب ثلاثة أضعاف مثيله بين الأمريكيين البيض.

جاء ذلك وفقا لتحليل أجرته مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، ومن المرجح أن يتقلص العاملون الصحيون الملونون والآسيويون بسبب الفيروس أكثر من البيض.

وحتى الآن، تم تطعيم 3% من الأمريكيين، لكن في 16 ولاية، كان معدل تلقيح البيض أعلى بكثير من السود، وفي بعض الحالات مرتين أو ثلاثة.

وفي الحالة الأكثر مأساوية، تم تطعيم 1.2% من سكان بنسلفانيا البيض اعتبارا من 14 يناير، مقارنة بـ 0.3% من سكان بنسلفانيا السود.

مع تباطؤ معدل التطعيم في الأيام الأخيرة، كان هناك 440 ألف حالة وفاة و26.1 مليون حالة، وتوقع الرئيس الأمريكي جو بايدن ارتفاع النسبة لنصف مليون حالة وفاة.

يقدر معهد القياسات الصحية والتقييم التابع لجامعة واشنطن، والذي غالبا ما يضع البيت الأبيض نماذجه للتنبؤ بتطور الوباء، أنه بحلول مايو ستصل حالات الوفاة إلى 570 ألف حالة.