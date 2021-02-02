«الحصيني» يوضح تفاصيل ومناطق «الحالة العاشرة»: أمطار غزيرة وتساقط حبات برد

توقع الباحث في الطقس والأرصاد، عبد العزيز الحصيني، حالة ممطرة جديدة تبدأ الأربعاء، هي الحالة العاشرة لموسم أمطار 1442هـ، موضحًا أنه يمكن تصنيفها من خفيفة لشبه قوية.

وقال الحصيني –عبر توتر- إن نطاق تأثير الحالة الممطرة هو مناطق تبوك والمدينة المنورة ومكة المكرمة والشمالية والجوف وحائل والقصيم والرياض والشرقية والباحة وعسير وجازان.

وأشار الحصيني إلى أن الأمطار المتوقَّعة ستكون متفاوتة من مكان إلى آخر، من خفيفة لغزيرة، وحبات برد ورياح نشطة مع غبار.

وأضاف أنه يرافق ذلك ارتفاع في درجات الحرارة ثم انخفاض وفرصة جريان أودية على أجزاء من مناطق تبوك بالدرجة الأولى، والشمالية والجوف وحائل والقصيم بالدرجة الثانية، والمدينة ومكة والباحة وعسير ثالثاً.

وأوضح أن مناطق الرياض والشرقية والصمان متوقع أن تكون الأمطار إن شاء الله معظمها خفيفة لمتوسطة، وقد تكون شبه غزيرة على المحافظات الشمالية والغربية قد تؤدي الى جريان خفيف للأودية.

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