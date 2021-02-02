

الباحة 20 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 02 فبراير 2021 م واس

تبدأ الإدارة العامة للمياه بمنطقة الباحة اليوم، استقبال المراجعين وفقا للجدول الزمني من الساعة الواحدة ظهرًا إلى الثالثة عصرًا لاستقبال المراجعين.

ويهدف تحديد هذا الموعد لاستقبال المراجعين إلى الاستماع لملاحظات العملاء، وتحسين الخدمات المقدمة لهم، ومعرفة مطالبهم، وتطبيق إجراءات الحوكمة والشفافية مع جميع المستفيدين.

// انتهى //

10:54ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الإدارة العامة للمياه بالباحة تحدد موعداً لاستقبال ملاحظات وشكاوي عملائها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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