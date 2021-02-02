السعودية اليوم / 6568 مستفيداً من خدمات مركز القلب في الجوف



الجوف 20 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 02 فبراير 2021 م واس

قدّم مركز القلب في الجوف خدماته لعدد 6568 مريضاً، وذلك خلال العام 2020م.

وأوضحت "صحة الجوف" أن المركز قـام بعمل 1096 إجراءً طبياً، منها عمليات قلب مفتوح وقسطرة استكشافية، وقسطرة علاجية وتركيب دعامات وقياس لضغط الشرايين، وتخطيط للقلب، وتصوير للقلب عن طريق الصدى "الإيكو" للكبار، وتصوير للقلب عن طريق الصدى "الإيكو" للأطفال، فيما بلغ عدد المنومين خلال نفس الفترة 395 حالة في قسم التنويم, وعدد المنومين في العناية القلبية 717 مريضاً, كما راجع العيادات الخارجية 4360 مراجعاً.

وأضافت "صحة الجوف" أنه جرى مؤخرًا دعم المركز بعدد من الاستشاريين الأكفاء في تخصصات مختلفة في القلب للعمل في المركز؛ وذلك ضمن جهودها المتواصلة لرفع مستوى أداء المركز والتوسع في الإجراءات والتدخلات الطبية.

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10:49ت م

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