السعودية اليوم / أكثر من 70 ألف مستفيد من برامج جامعة نجران المجتمعية خلال العام المنصرم



نجران 20 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 02 فبراير 2021 م واس

قدمت جامعة نجران خلال العام المنصرم 2020، عدداً من الخدمات والدورات المجتمعية، بلغ عدد المستفيدين منها أكثر من 70 ألف مستفيد .

وبين التقرير السنوي الصادر عن عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بالجامعة تنفيذها 41 برنامجا قصيراً لأفراد المجتمع ومؤسساته استفاد منه نحو 70325 ألف شخص، كما تم تنفيذ 7 برامج تدريبية طويلة المدى استمرت أكثر من ثلاثة أشهر للبرنامج الواحد، استفاد منها 706 مستفيدين.

وأوضح معالي رئيس جامعة نجران الدكتور فلاح بن فرج السبيعي، أن الجامعة مدت جسور التعاون مع كافة قطاعات المنطقة وأفرادها، وسخرت كافة إمكاناتها لتقديم الخدمات التعليمية والتطويرية للإسهام في تنمية قدرات الفرد ورفع كفاءة الخدمات المجتمعية المقدمة، مؤكداً استمرار الجامعة في نهجها التطويري والتوعوي لأفراد المجتمع من خلال البرامج التدريبية المتنوعة بما يتطلبه سوق العمل.

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10:31ت م

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