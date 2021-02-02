السعودية اليوم / 1264 إصابة جديدة بكورونا في بلجيكا



بروكسل 20 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 02 فبراير 2021 م واس

سجّلت السلطات الصحية البلجيكية خلال الـ 24 ساعة الماضية 1264 إصابة جديدة بفيروس

وذكرت وزارة الصحة البلجيكية أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس وفقا لهذه المعطيات ارتفع إلى 711417 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 21124 وفاة.

// انتهى //

10:29ت م

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بروكسل 20 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 02 فبراير 2021 م واسسجّلت السلطات الصحية البلجيكية خلال الـ 24 ساعة الماضية 1264 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و32 وفاة.وذكرت وزارة الصحة البلجيكية أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس وفقا لهذه المعطيات ارتفع إلى 711417 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 21124 وفاة.// انتهى //10:29ت م0020

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