

سيئول 20 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 02 فبراير 2021 م واس

سجّلت كوريا الجنوبية 336 إصابة جديدة بفيروس

وأفادت مراكز السيطرة على الوباء والوقاية منه في كوريا الجنوبية بأن إجمالي عدد المصابين في البلاد وصل إلى 78844 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 1435 وفاة.

// انتهى //

10:24ت م

0018



سيئول 20 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 02 فبراير 2021 م واسسجّلت كوريا الجنوبية 336 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و10 وفيات، خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأفادت مراكز السيطرة على الوباء والوقاية منه في كوريا الجنوبية بأن إجمالي عدد المصابين في البلاد وصل إلى 78844 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 1435 وفاة.// انتهى //10:24ت م0018

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / كوريا الجنوبية تسجل 336 إصابة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.