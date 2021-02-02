السعودية اليوم / ألمانيا تسجل 6114 إصابة جديدة بكورونا



برلين 20 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 02 فبراير 2021 م واس

سجّلت ألمانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية 6114 إصابة جديدة بفيروس

وأفاد معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، أنه بذلك ارتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و228085 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 57981 وفاة.

// انتهى //

10:17ت م

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برلين 20 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 02 فبراير 2021 م واسسجّلت ألمانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية 6114 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و861 وفاة.وأفاد معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، أنه بذلك ارتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و228085 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 57981 وفاة.// انتهى //10:17ت م0017

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