الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-02

أسمنت الشرقية تعين رئيساً لمجلس إدارتها ونائباً له

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت شركة أسمنت الشرقية أنّ مجلس إدارتها قرّر خلال اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة والأربعين تعيين رئيس لمجلس إدارتها ونائب له.

وشملت تعيينات شركة أسمنت المنطقة الشرقية ما يلي:

أولا: تعيين محمد بن سعد الفراج السبيعي (عضو مستقل) رئيسا لمجلس الإدارة.

ثانيا: تعيين إبراهيم بن سالم بن محمد الرويس (عضو غير تنفيذي) نائبا لرئيس مجلس الإدارة.

ثالثا: تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات:

1- وليد بن محمد بن عبدالله الجعفري (عضو مستقل).

2- إبراهيم بن سالم بن محمد الرويس (عضو غير تنفيذي).

3- شيخة بنت عبدالله بن ابراهيم الجبير (عضو غير تنفيذي).

4- أحمد بن إبراهيم بن راشد الشثري (عضو غير تنفيذي).

رابعا: تشكيل اللجنة التنفيذية:

1- محمد بن سعد الفراج السبيعي (عضو مستقل).

2- إبراهيم بن سالم بن محمد الرويس (عضو غير تنفيذي).

3- وليد بن محمد بن عبدالله الجعفري (عضو مستقل).

4- محمد بن وصل الله بن ذعار الحربي (عضو غير تنفيذي).

5- فهد بن راشد بن محمد العتيبي (الرئيس التنفيذي للشركة).

