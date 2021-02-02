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شكرا لقرائتكم أسمنت الشرقية تعين رئيساً لمجلس إدارتها ونائباً له ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
أسمنت الشرقية تعين رئيساً لمجلس إدارتها ونائباً له
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت شركة أسمنت الشرقية أنّ مجلس إدارتها قرّر خلال اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة والأربعين تعيين رئيس لمجلس إدارتها ونائب له.
وشملت تعيينات شركة أسمنت المنطقة الشرقية ما يلي:
أولا: تعيين محمد بن سعد الفراج السبيعي (عضو مستقل) رئيسا لمجلس الإدارة.
ثانيا: تعيين إبراهيم بن سالم بن محمد الرويس (عضو غير تنفيذي) نائبا لرئيس مجلس الإدارة.
ثالثا: تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات:
1- وليد بن محمد بن عبدالله الجعفري (عضو مستقل).
2- إبراهيم بن سالم بن محمد الرويس (عضو غير تنفيذي).
3- شيخة بنت عبدالله بن ابراهيم الجبير (عضو غير تنفيذي).
4- أحمد بن إبراهيم بن راشد الشثري (عضو غير تنفيذي).
رابعا: تشكيل اللجنة التنفيذية:
1- محمد بن سعد الفراج السبيعي (عضو مستقل).
2- إبراهيم بن سالم بن محمد الرويس (عضو غير تنفيذي).
3- وليد بن محمد بن عبدالله الجعفري (عضو مستقل).
4- محمد بن وصل الله بن ذعار الحربي (عضو غير تنفيذي).
5- فهد بن راشد بن محمد العتيبي (الرئيس التنفيذي للشركة).
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