الدفاع المدني: حالة مطرية بعدة مناطق وعلى الجميع توخي الحذر

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-02

متابعات الخليج 365 - الرياض

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دعت المديرية العامة لـ الدفاع المدني وفقاً لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد من هطول الأمطار الرعدية – بمشيئة الله – ابتداء من اليوم الثلاثاء 1442/6/20هـ وحتى السبت الموافق 1442/6/24هـ على أجزاء من مناطق المملكة تتأثر جراءها مناطق (الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة والمنطقة الشرقية والقصيم وتبوك وحائل والحدود الشمالية والجوف) بهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح نشطة السرعة، ويحتمل أن تتعرض أجزاء منها إلى أمطار شديدة الغزارة قد تؤدي إلى جريان السيول، فيما ستتأثر مناطق (الباحة وعسير وجازان) بأمطار متوسطة ورياح نشطة.

احذروا تجمعات المياه والسيول

وأهابت المديرية العامة لـ الدفاع المدني بالجميع توخي الحيطة من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظاً على سلامتهم.

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار وتحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق مكة المكرمة ، نجران و المدينة المنورة، كذلك على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية تمتد إلى الأجزاء الغربية من منطقة الرياض، وتكون السماء غائمة جزئياً على أجزاء غرب ووسط المملكة.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة تصل إلى 50كم/ساعة على مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل إلى مترين ونصف على مضيق باب المندب، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على باب المندب.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.



