إطلاق قنبلة ضوئية باتجاه طائرة أثناء هبوطها في روسيا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-02

متابعات الخليج 365 - متابعة

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أطلق مجهولون قنبلة ضوئية باتجاه طائرة أثناء هبوطها في مطار مدينة تيومين الروسية، حسب أجهزة الأمن المحلية مساء أمس الاثنين.

التحقيق في الحادث

وأوضح بيان صدر عن إدارة التحقيقات الخاصة بالمواصلات في منطقة الأورال أنه تم إطلاق قنبلة ضوئية أصدرت اللون الأخضر، باتجاه الطائرة وأن التحقيقات الأولية جارية بموجب المادة 213 من القانون الجنائي الروسي.

من جهتها قالت سلطات مطار تيومين لوكالة “تاس” الإخبارية الروسية إن جميع الطائرات هبطت بسلام، ولم يؤثر الحادث على حركة الطيران.

السفارة تحذر المواطنين

يذكر أن السفارة السعودية في روسيا الاتحادية، حذرت المواطنين الزائرين والمقيمين من خطورة الاقتراب من مناطق التظاهرات.

ودعت السفارة الجميع، في رسالة عبر حسابها في “تويتر”، إلى توخي الحيطة والحذر وتجنب مناطق المظاهرات.

وشددت السفارة على ضرورة اتباع التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية في روسيا الاتحادية في هذا الشأن.

وأضافت السفارة أنه في حالات الطوارئ الاتصال على هاتف شؤون السعوديين (79175110815+)

مظاهرات واعتقال المئات

في سياق متصل، قالت مجموعة (أو.في.دي-إنفو) لمراقبة الاحتجاجات إن الشرطة الروسية اعتقلت الأحد 261 شخصا شاركوا في مظاهرات غير مصرح بها في أنحاء البلاد للمطالبة بإطلاق سراح المعارض المسجون أليكسي نافالني.

ويهدد حلفاء نافالني بجولات جديدة من التظاهرات المناهضة للحكومة، رغم تكثيف السلطات ضغوطها على المعارضة عبر اعتقالات وتحقيقات جنائيّة.

الدعوة لمسيرات احتجاجية

ودعا مساعدو نافالني إلى مسيرات جديدة في جميع أنحاء البلاد للمطالبة بالإفراج عن زعيم المعارضة المسجون بانتظار محاكمته التي من المقرّر أن تبدأ في الثاني من فبراير (شباط).

وفي موسكو، يفترض أن يتجمع أنصار نافالني أمام مقر جهاز الاستخبارات الروسي في ساحة لوبيانكا بوسط موسكو، حيث قررت السلطات التي تعتبر هذه التجمعات غير قانونية، الحد من دخول عدد من الشوارع وإغلاق سبع محطات لقطار الأنفاق، حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.

اعتقال المعارض نافالني

واعتقلت الشرطة نافالني (44 عاماً) داخل مطار بموسكو في 17 يناير لدى وصوله من ألمانيا، حيث كان يتعافى من حالة تسمم مفترضة بواسطة غاز أعصاب تمّ تطويره في العهد السوفياتي.

وأمرت محكمة باحتجازه حتى موعد محاكمته بتهمة انتهاكه شروط إدانته سنة 2014 بعقوبة بالسجن مع وقف التنفيذ.

وقال نافالني الخميس، في رسالة من ماتروسكايا تيشينا في موسكو، وهو مركز احتجاز شديد الحراسة، إنّ الغالبيّة في صفّنا. فلنوقِظهم.

ونزل عشرات آلاف الروس إلى الشوارع في أكثر من مائة مدينة بجميع أنحاء البلاد السبت الماضي، احتجاجاً على حكم بوتين المستمرّ منذ 20 عاماً.

واعتُقِل أكثر من أربعة آلاف متظاهر، في وقت بدأت فيه السلطات سلسلة من التحقيقات الجنائيّة.

وبدأت السلطات الروسيّة تحقيقات تستهدف شركاء نافالني في روسيا وخارجها.