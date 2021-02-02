السعودية اليوم / الهند تسجل 8635 إصابة جديدة بفيروس كورونا



نيودلهي 20 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 02 فبراير 2021 م واس

سجلت الهند خلال الـ 24 ساعة الماضية 8635 إصابة جديدة بفيروس

وذكرت وزارة الصحة ورعاية الأسرة بالهند أن إجمالي عدد المصابين في البلاد ارتفع إلى 10 ملايين و766 ألفًا و245 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة 154 ألفا و486 وفاة، مشيرة إلى ارتفاع عدد المتعافين إلى 10 ملايين و448 ألفا و406 أشخاص بعد تماثل 13 ألفا و423 حالة للشفاء خلال الساعات الـ24 الماضية.

// انتهى //

08:21ت م

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نيودلهي 20 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 02 فبراير 2021 م واسسجلت الهند خلال الـ 24 ساعة الماضية 8635 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و94 وفاة.وذكرت وزارة الصحة ورعاية الأسرة بالهند أن إجمالي عدد المصابين في البلاد ارتفع إلى 10 ملايين و766 ألفًا و245 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة 154 ألفا و486 وفاة، مشيرة إلى ارتفاع عدد المتعافين إلى 10 ملايين و448 ألفا و406 أشخاص بعد تماثل 13 ألفا و423 حالة للشفاء خلال الساعات الـ24 الماضية.// انتهى //08:21ت م0010

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