ملعب غولف جديد بمواصفات خيالية في القدية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-02

متابعات الخليج 365 - ترجمة : عمر رأفت

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سيساعد جاك نيكلاوس، وهو لاعب غولف أمريكي محترف، ويُعرف على نطاقٍ واسع بأكبر لاعب جولف محترف حقق إنجازات في التاريخ؛ حيث فاز بإجمالي 18 بطولة كبرى في حياته المهنية، في تصميم ملعب غولف على أحدث طراز في منطقة القدية السعودية.

ملعب غولف القدية بمواصفات خيالية:

وحسبما ذكر موقع esquireme، فإن لاعب الغولف الأسطوري يعتبر الأكثر تتويجًا في تاريخ اللعبة، ولكنه أيضًا مصمم ملاعب غولف مشهور عالميًّا، ويبدو أن شركته نيكلاوس ديزاين ستعمل على تصميم ملاعب غولف ذات مميزات خيالية في السعودية، فيما تقع القدية على بعد 40 دقيقة من الرياض، وتعتبر منطقة الترفيه والرياضة والفنون في العاصمة، حيث سيتم إعداد ملعب الغولف بجانب نادي ريفي يقع في موقع خلاب لسلسلة جبال طويق.

وعلق نيكلاوس قائلًا: “أنا متحمس لهذا المشروع وتصميم أول ملعب غولف لي في الشرق الأوسط، إنه لشرف كبير أن يتم اختياري كأحد المصممين العالميين الأوائل الذين يعملون في السعودية، لقد أمضيت وقتًا في النظر إلى تضاريس الأرض، وصور الخلفية والتضاريس، ومناقشة كافة الإستراتيجيات مع الفريق الخاص بي”، ووفقًا للخطط المقترحة، فإن تصميم الملعب سيدمج البيئة الطبيعية ومناظر القدية المذهلة، ويجمع المساحات الخضراء والتضاريس الجبلية لإنشاء ملعب غولف جميل ومليء بالتحديات.

أعظم لاعب في تاريخ رياضة الغولف:

وتعليقًا على تولي جاك نيكولاس تصميم هذا الملعب، قال معالي الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان، رئيس مجلس إدارة السعودية للجولف ورئيس الاتحاد السعودي للجولف: “نشعر بالفخر لجذب أعظم لاعب في تاريخ رياضة الجولف على الإطلاق لإضافة بصمته على مشهدنا المتنامي للجولف في السعودية، لاسيما في مشروع عملاق بحجم القدية، فالإرث الذي سيخلقه نيكولاس من خلال تصميم هذا الملعب الحصري سيكون شيئًا نعتز به دائمًا، وسيكون له تأثير إيجابي كبير في زيادة الوعي بالرياضة على المستوى المحلي، مع تعزيز مكانة السعودية كوجهة جديدة نابضة للجولف، ونتطلع إلى الترحيب بنيكولاس في أول زيارة له إلى المملكة خلال الأشهر القليلة المقبلة.”

بدأت أعمال التشييد والبناء في مشروع القدية في عام 2019، وسيشمل تطوير منطقة الجولف فندقًا ومنتجعًا صحيًّا راقيًا، بالإضافة إلى مرافق سكنية حصرية، والتي ستساهم في تعزيز مكانة المنطقة كأول وأهم ملعب جولف ونادٍ خاص في المملكة. وسيتم تشييده وفقًا لأرفع المعايير العالمية بهدف استضافة أرقى البطولات الدولية في السنوات المقبلة، ما يمثل تحديًا للاعبي الجولف المتميزين مع توفير فرصة للاعبين الهواة للاستمتاع بالرياضة وتطوير مهاراتهم.

