الخطوط الجوية السعودية تعلن عن وظائف لحملة البكالوريوس

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-02

متابعات الخليج 365 - جدة

أعلنت شركة الخطوط الجوية السعودية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس، للعمل بالشركة في محافظة جدة بالمسمى الوظيفي أخصائي سلامة وجودة.

واشترطت الخطوط الجوية السعودية في المتقدمين ما يلي:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية

– درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة، علوم الفضاء، علوم الطيران، إدارة السلامة، إدارة الجودة، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن سنة في مجال ذات صلة، على استعداد للسفر إذا تطلبت الوظيفة

– يفّضل وجود شهادة مهنية في مجال الجودة أو السلامة

– يفضّل وجود شهادة أو ترخيص صادر عن الهيئة العامة للطيران المدني.



