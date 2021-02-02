الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-02

تعرف على مسمى البنك الأهلي وسامبا بعد اندماجهما

متابعات الخليج 365 - الرياض

العناوين الفرعية

كشف كل من البنك الأهلي التجاري ومجموعة سامبا التجارية عن مسماهما الجديد، وذلك بعد أيام من حصولهما على موافقة الهيئة العامة للمنافسة باندماجهما.

المسمى الجديد لـ البنك الأهلي وسامبا

وسيكون الاسم الجديد لـ البنك الأهلي ومجموعة سامبا هو “البنك الأهلي السعودي”، مشيرين إلى أنهما يعتبران الاسم تجسيداً لرؤيتهما لتدشين عملاق مصرفي يدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.

اندماج مجموعة سامبا في البنك الأهلي

جدير بالذكر أن الهيئة العامة للمنافسة أعلنت قبل أيام اندماج مجموعة سامبا في البنك الأهلي، ونقل جميع أصولها والتزاماتها إليه.