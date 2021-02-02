النمر يوضح نسبة السكر في التمر

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أوضح الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، نسبة السكر في التمرة الواحدة.

وقال النمر أن ” نسبة السكر تختلف حسب وزن التمرة ونوعهامثلاً تمرة الخلاص الواحدة وزنها ٨ جرام بدون النواة تحتوي ٥ جرام سكر أكثر من وزن ملعقة شاهي واحدة من السكر” . وفي وقت سابق. أكد استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين،عدم صحة ما يُشاع من أنَّ العسل الأصلي لا يرفع السكر في الدم، مشيرًا إلى خطأ تلك المعلومة. Source slaati





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