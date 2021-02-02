“الموارد البشرية” توضح أهداف ومزايا قرار قصر مهن خدمة العملاء عن بعد على السعوديين

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أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أهداف ومزايا قرار قصر مهن خدمة العملاء عن بعد على السعوديين.
وأبانت، أن القرار يهدف إلى تحفيز العمل عن بعد والوصول لكل المناطق، وتعزيز التحول الرقمي داخل منشآت القطاع الخاص، وتقليل هجرة الوظائف وتيسير تجربة العملاء من خلال التعامل مع كوادر سعودية وحماية البيانات الوطنية.
وأشارت إلى أن مزايا القرار، تتمثل في تعزيز سبل وآفاق العمل عن بعد، واستهداف شرائح متنوعة من المجتمع، إضافة لتوفير وظائف متعددة في قطاع خدمة العملاء.
وكان وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد الراجحي قد أصدر قرارا أمس (الإثنين) يقضي بقصر مهن خدمة العملاء العاملين عن بعد على السعوديين، سواء عن طريق التعاقد المباشر أو غير المباشر.
ويأتي القرار بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات التي أسهمت في دعم وحصر الشركات العاملة في القطاع الخاص والمستفيدة من القرار.
Source akhbaar24.argaam
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