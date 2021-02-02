صورة نادرة تجمع خادم الحرمين والملك عبدالله برفقة مستشار المؤسس.. وهذه تفاصيلها

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رد حساب “تاريخ آل سعود” على سؤال حول المرافقين لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والراحل الملك عبدالله في صورة نادرة لهما.
وأوضح أن الصورة تجمع الملك سلمان والراحل الملك عبدالله بكل من الأمير سلطان بن عبدالعزيز، والدكتور رشاد فرعون، مؤكدًا أن الصورة تم التقاطها عام 1979.
ويُعد الدكتور رشاد أحد أبرز مستشاري المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود، ثم عمل مستشارًا للراحل الملك فيصل، كما تولى منصب وزير الصحة في خمسينيات القرن الماضي، كما عمل وزيرًا مفوضًا للمملكة في باريس.
Source akhbaar24.argaam
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