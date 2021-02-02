القبض على شخص ظهر في فيديو يتباهى بإطلاق نار أثناء قيادته مركبة داخل حي سكني بالرياض(فيديو)

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أعلنت شرطة منطقة الرياض مساء أمس (الإثنين)، القبض على شخص ظهر في مقطع فيديو متداول وهو يطلق أعيرة نارية من سـلاح بحوزته أثناء قيادته مركبته داخل أحد الأحياء السكنية بالرياض.

وأوضح المتحدث الإعلامي بشرطة المنطقة الرائد خالد الكريديس، أن الشخص الذي تباهى بجريـمته عبر مقطع فيديو متداول في مواقع التواصل الاجتماعي معرّضًا حياته وحياة الآخرين للخطر، مواطن في العقد الثالث من العمر.

وأكد أنه جرى إيقافه واتخذت بحقه كل الإجراءات الأولية النظامية وإحالته إلى النيابة العامة.

Source akhbaar24.argaam

