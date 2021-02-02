النيابة العامة تستدعي سيدة لانتهاكها حقوق طفلها

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وجه النائب العام بتحريك الدعوى الجزائية بحق إحدى رواد وسائل التواصل الاجتماعي، لاستغلالها طفلها في عمل غير مشروع يمثل انتهاكاً لحقوق الطفل، ونشره للعموم، وتقرر استدعائها ومباشرة التحقيق معها، حسبما صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة.
وأوضح المصدر، أن ما قامت به هذه السيدة، يُعد موجباً للمساءلة في ضوء أحكام المادتين الثالثة والثامنة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ووفقاً للمادة الثانية عشرة من نظام حماية الطفل.
واختتم المصدر تصريحه بأن النيابة العامة بحكم اختصاصاتها المنوطة بها تتابع كل ما من شأنه التعدي على حقوق الطفل المقررة نظاماً، موضحاً أن هذا الإجراء من شأنه تعزيز مكانة الطفل في المجتمع، وحمايته من كل أشكال الإيذاء أو الاستغلال.
وفقًا لـ “سبق”
Source almnatiq
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