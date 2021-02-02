“الداخلية”: عقوبة مخالفة تدابير كورونا تصل لـ 20 ألف ريال

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أوضحت وزارة الداخلية، اليوم، عقوبات مخالفة عدم التزام منشآت القطاع الخاص بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا (كوفيد – 19).
وقالت الوزارة إن عقوبة المسؤول أو المنشأة في المرة الأولى غرامة عشرة آلاف ريال، فيما تستوجب العقوبة في المرة الثانية دفع غرامة مقدارها 20 ألف ريال.
وأكدت الوزارة أنه في حال تكرار المخالفة من المسؤول نفسه أو المنشأة نفسها للمرة الثالثة، سيتم مضاعفة العقوبة وإحالة المسؤول إلى النيابة العامة.
Source almnatiq
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