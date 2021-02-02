وزير التجارة يوجه بتشديد الرقابة على المنشآت التجارية ومنافذ البيع لمنع انتشار كورونا

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وجه وزير التجارة، ووزير الإعلام المكلف، ماجد القصبي، بتشديد الرقابة على المنشآت التجارية ومنافذ البيع، وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

توجيه وزير التجارة لحماية الجميع:

وقال القصبي في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، اليوم الثلاثاء: إن ذلك التوجيه يأتي بهدف حماية الجميع ولأجل سلامتهم.

وكان وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد الحقيل، قد أعلن كذلك أنه وجه الأمانات والبلديات بتشديد الرقابة على الأسواق والمطاعم وجميع المحلات ذات العلاقة بالصحة العامة، والإغلاق الفوري للمنشآت غير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية وإيقاع أشد العقوبات بحقها.

توجيهات لحماية المجتمع:

وأكد الحقيل في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، مساء اليوم الاثنين، أن ذلك يأتي حمايةً للمجتمع، ومنعًا لانتشار فيروس كورونا المستجد.

وكانت توجيهات الحقيل قد تضمنت، أمس الأحد، تعزيز الرقابة على العاملين في المنشآت الغذائية ومحلات الصحة العامة؛ لضمان الالتزام بالتعليمات والاشتراطات الصادرة بشأن هذه الأنشطة، واتباع الممارسات الغذائية الصحية الجيدة، ضمن التدابير الوقائية بخصوص فيروس كورونا، إضافة إلى إلزام جميع عمالة التحميل والتنزيل بارتداء القفازات والكمامات، وتوعية وتثقيف جميع العاملين بالنظافة الشخصية وغسل اليدين بين حين وآخر.

Source almowaten

