من ارتفاع 11 ألف متر.. صورة رائعة للحظة التقاء طائرة الخطوط السعودية بالقمر في سماء القصيم

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التقط المصور عبدالله العيدي، مساء يوم الأربعاء الماضي، صورة رائعة للحظة التقاء طائرة الخطوط الجوية السعودية بالقمر في سماء منطقة القصيم.
وأوضح “العيدي” أن الصورة التي نشرها عبر حسابه بموقع “إنستغرام”، كانت لطائرة الدريم لاينر بوينغ 787 التابعة لشركة الخطوط الجوية السعودية.
وأضاف، في تصريح، أن الطائرة كانت حينها على ارتفاع يتعدى 11 ألف متر، وكانت قادمة من باريس إلى الرياض.
ولفت إلى أنه اعتاد في منتصف كل شهر أن تكون الكاميرا معه باستمرار من أجل تصوير مثل هذه اللقطة، حتى قادته الصدفة يوم الأربعاء الماضي لتوثيق لحظة التقاء الطائرة بالقمر أثناء مكوثه في منزله.
Source akhbaar24.argaam
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