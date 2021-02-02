الشيف رياض المطيري يكشف الأكلات المفضلة للراحل الملك عبدالله (فيديو)

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كشف الشيف رياض المطيري، الأكلات التي كان يفضلها الرحل الملك عبدالله بن عبد العزيز بشكل عام.
وأوضح خلال حديثه لبرنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية”، أن الملك عبد الله كان يحب المأكولات الشعبية مثل الحنيني والقرصان، مؤكدًا أن المطبخ كان يحرص على التنوع في الطعام المقدم.
وأوضح أنه كان يصنع له العديد من أطباق الحلوى الغربية، مثل “الكريم بروليه” الفرنسي والشكولاتة بالموز وغيرها.
Source akhbaar24.argaam
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