السعودية اليوم / الصين تسجل 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا



بكين 20 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 02 فبراير 2021 م واس

سجلت الصينُ 30 إصابة جديدة بفيروس

وذكرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، أنَّ إجمالي الإصابات في بر الصين الرئيسي بلغ 89594 حالة، في حين استقر إجمالي عدد الوَفَيَات عند 4635 وفاة.

// انتهى //

07:28ت م

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بكين 20 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 02 فبراير 2021 م واسسجلت الصينُ 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.وذكرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، أنَّ إجمالي الإصابات في بر الصين الرئيسي بلغ 89594 حالة، في حين استقر إجمالي عدد الوَفَيَات عند 4635 وفاة.// انتهى //07:28ت م0009

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