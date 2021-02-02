السعودية اليوم / "المركز الوطني للأرصاد" : أمطار رعدية على محافظة ينبع



المدينة المنورة 20 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 02 فبراير 2021 م واس

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم في منطقة المدينة المنورة - بمشيئة الله - تضمن أمطاراً رعدية, تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية، على محافظة ينبع.

وبين المركز أن الحالة تبدأ من الساعة الحادية عشرة صباحاً وتستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

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06:55ت م

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