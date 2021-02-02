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السعودية اليوم / "المركز الوطني للأرصاد" : أمطار رعدية على منطقة المدينة المنورة

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المدينة المنورة 19 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 1 فبراير 2021 م واس
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس غداً بمنطقة المدينة المنورة - بمشيئة الله -، تضمن أمطاراً رعدية, تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات العلا والعيص وخيبر.
وبين المركز أن الحالة تبدأ من الساعة الواحدة مساءً وتستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.
// انتهى //
05:07ت م
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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