حالة الطقس المتوقعة ليوم الثلاثاء في المملكة

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تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق مكة المكرمة ، نجران و المدينة المنورة كذلك على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية تمتد إلى الأجزاء الغربية من منطقة الرياض . وتكون السماء غائمة جزئياً على اجزاء غرب ووسط المملكة.





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