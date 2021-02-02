الرياض.. الإطاحة بمواطن يطلق أعيرة نارية من سلاح بحوزته أثناء قيادة مركبته

ألقت شرطة الرياض القبض على شخص يطلق أعيرة نارية من سلاح بحوزته أثناء قيادته مركبته داخل أحد الأحياء السكنية بالرياض

صَرَّحَ المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، أنَّه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمواطن يطلق أعيرة نارية من سلاح بحوزته أثناء قيادة مركبته داخل أحد الأحياء السكنية بمدينة الرياض، وتباهيه بجريمته، وتعريضه سلامة الآخرين للخطر، فقد تمكّنت الجهات الأمنية -بفضل الله- من تحديد هويته والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر.

وأشار إلى أنَّه جرى إيقافه واتخذت بحقه كافة الإجراءات الأولية النظامية وإحالته إلى النيابة العامة.