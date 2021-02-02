«التقاعد»: 5 إرشادات عند حجز وزيارة أحد مراكز الخدمة

أعادت المؤسسة العامة للتقاعد، تجديد التذكير بتعليمات حجز وزيارة أحد مراكز تقديم الخدمة من خلال خدمات التقاعد الإلكترونية.

وكتبت مؤسسة التقاعد، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع"تويتر، حفاظًا على سلامتكم، نود تذكيركم بضرورة حجز موعد مسبق عند زيارة أحد مراكز الخدمة من خلال خدمات التقاعد الإلكترونية مع ضرورة الالتزام بالاشتراطات الاحترازية وتحميل تطبيق توكلنا.

وبينّت المؤسسة العامة للتقاعد، طريقة وآلية حجز وزيارة أحد مراكز تقديم الخدمة من خلال إتباع الخطوات التالية:

- الدخول لموقع المؤسسة العامة للتقاعد.

- الضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية.

- اختيار خدمة حجز موعد.

- إدخال بيانات الموعد

- بعد ادخال جميع البيانات أنقر على زر تقديم.

وأشارت التقاعد إلى أن المؤسسة تتيح عبر خدماتها الإلكترونية طلب موعد مسبق لزيارة أحد مراكز الخدمة وإتمام المعاملات والخدمات من خلال خدمة حجز موعد.

وشددت المؤسسة العامة للتقاعد، على ضرورة إتباع التعليمات المحددة عند حضور الموعد بمركز تقديم الخدمة، وتتمثل هذه التعليمات في:

- تحميل تطبيق توكلنا كشرط إلزامي للدخول.

- الالتزام بالدخول وفقًا للموعد المحدد.

- لن يسمح بالدخول في حال كانت درجة حرارة الشخص38 فأعلى.

- يشترط الإلتزام بارتداء كمامة الوجه للدخول مع الالتزام بكل باقي الإجراءات الوقائية.

- الدخول مخصص لصاحب الموعد فقط.

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