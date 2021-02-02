أعراض الاكتئاب لدى المسنين.. «الصحة» تعمم إرشادات طبية

حذرت وزارة الصحة، من مخاطر تجاهل أعراض الاكتئاب لدى المسنين، كما قدمت إرشادات عامة؛ لتجنب مخاطر الاكتئاب والتغلب عليها.

وتقدم وزارة الصحة، عبر موقعها الإلكتروني، عددًا مهمًا من النصائح الطبية فيما يتعلق بالتوعية الصحية والحياة بشكل صحي سليم.

وأشارت وزارة الصحة إلى أنه يشعر معظم المصابين بالاكتئاب بعدد من الأعراض، وأعراض الاكتئاب لدى كبار السن تختلف قليلًا عن اكتئاب صغار السن هي وتتمثل في:

- الشعور بالانحطاط النفسي والحزن.

- فقدان الاهتمام بالأنشطة المعتادة.

- الشعور بأن الأشياء التي كانت تسرهم في الماضي لم تعد سارة لهم.

- انخفاض الوزن أو زيادته.

- صعوبة النوم أو الإفراط فيه.

- الشعور بالغضب والانفعال العصبي أو الخمول.

- نوبات البكاء أو العاطفة الشديدة جدًا.

- الشعور بالتعب الشديد وعدم وجود أي طاقة تذكر.

- وجود مشكلات في التركيز الفكري واتخاذ القرارات.

- التفكير الدائم في الموت أو الانتحار.

- تتزامن أعراض الاكتئاب مع آلام جسدية.

وأوضحت الحصة، أن عدم تشخيص الاكتئاب بشكل صحيح لدى كبار السن، وقلة الاهتمام بالرعاية الصحية لهم يزيد حالتهم سوءًا.

وبينّت الصحة، الإرشادات الصحية والتوعوية للمسن وذويه للتغلب على المشكلات الصحية والنفسية التي يتعرض لها كبار السن ومنها:

- من المهم زيارة طبيب العائلة بصفة دورية للكشف عن أي مشكلات صحية أو نفسية يعانيها المسن.

- تشجيع كبار السن على المشاركة الأسرية والمجتمعية والتطوع في البرامج الاجتماعية الموجودة في الحي أو المسجد وغيره.

- تحفيز المسن للمحافظة على وزنه، وذلك لحمايته من السمنة والأمراض الأخرى.

- تشجيع المسن على القراءة والاطلاع؛ حيث يساعده على تحفيز خلايا المخ ويحد من ظهور الاكتئاب والخرف.

- التأكد من أخذ المسن الأدوية الموصوفة من قبل الطبيب في وقتها، ويفضل أن يكون ذلك في وجود أحد أفراد الأسرة.

- الحرص على تناول غذاء صحي يحتوي على جميع العناصر الغذائية الضرورية للجسم والغنية بالفيتامينات والمعادن.

- العناية بصحة فم وأسنان المسن ومراجعة طبيب الأسنان بصفة دورية.

- تجنب المسن التعرض لضغوط الحياة.

- تشجيع المسن على ممارسة الرياضة المنتظمة يوميًّا، وذلك تحت إشراف طبي.

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