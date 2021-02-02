شكرا لمتابعة خبر عن مواطنة تعرضت للتحرش في العمل: " هناك تجاوزات حمراء من قبل الوافدين" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

خرجت مواطنة تدعى " بشاير الغامدي " كاشفة عن تجاوزات أخلاقية ومضايقات تعرضت لها من قبل بعض العاملين الوافدين في المطعم الذي تعمل به.

وقالت بشاير: " توجد تجاوزات حمراء من بعض الوافدين تحرش بالغمزات واللمسات، أحيانا يكون العامل غير مسلم وما يكون عنده حشمة ذاتية ما عنده احترام للمرأة السعودية ".

وأوضحت أنها قدمت شكوى لصاحب العمل -سعودي-، لكنه لم يقبلها، وقال لها: " أنا ما عندي شيء تبغين تروحين للجهات الرسمية روحي ".

وأشارت إلى أنها توجهت لمركز الشرطة وتحولت الشكوى إلى النيابة العامة والآن قضيتها في المحكمة.